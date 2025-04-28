نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وزير العمل يعلن عن إجازة 1 مايو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، أنه سيتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، وذلك يوم الخميس المقبل، الموافق 1 مايو 2025.

وتأتي هذه الإجازة بموجب أحكام قانون العمل، الذي ينظم حقوق العاملين في مثل هذه المناسبات.

تفاصيل الإجازة والحقوق المتعلقة بها

تستحق جميع العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة مدفوعة الأجر في يوم 1 مايو.

وأكد وزير العمل على أن صاحب العمل له الحق في تشغيل العامل إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك في هذا اليوم. وفي حالة العمل في هذا اليوم، يحصل العامل على أجره المعتاد عن هذا اليوم بالإضافة إلى مِثلَي هذا الأجر كتعويض عن العمل في العطلة.

الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025

وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، الذي يوضح تفاصيل الإجازة وأحكامها.

ووجه الكتاب إلى جميع رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بضرورة نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج لضمان التنفيذ الكامل لهذه الإجازة.

الأساس القانوني للإجازة

يأتي هذا القرار تنفيذًا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على أن العاملين في القطاع الخاص يستحقون إجازة مدفوعة الأجر في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها.

كما يستند القرار إلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، الذي يحدد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين.