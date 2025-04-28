نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاشات شهر مايو 2025 وزيادة المعاشات الجديدة.. التفاصيل كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت معدلات البحث حول موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف المعاشات سيبدأ رسميًا في الأول من مايو 2025، كما هو معتاد كل شهر.

حيث يتطلع أصحاب المعاشات إلى الحصول على مستحقاتهم في هذا الموعد المقرر.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من عدة أماكن منتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بسهولة ويسر، وتشمل هذه الأماكن:

منافذ البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

منافذ فوري وكارت ميزة.

رابط الاستعلام عن المعاشات

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن المعاشات الخاصة بهم باستخدام الرقم التأميني من خلال الموقع الرسمي.

للاستعلام، يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرابط التالي: رابط الاستعلام عن المعاشات.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2025

تبدأ زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري (رقم 148 لسنة 2019)، التي تنص على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% بداية كل عام مالي.

وتأتي هذه الزيادة في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

طريقة الاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مستحقاتهم باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية: