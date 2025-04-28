نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية.

تأتي زيارة البرهان إلى مصر في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث سبل دعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية في السودان.

كما سيتم التشاور بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين والمنطقة بشكل عام.

تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسودان

تعد هذه الزيارة خطوة هامة في تعزيز العلاقات بين مصر والسودان على مختلف الأصعدة، سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية.

من المتوقع أن تتناول المباحثات المشتركة سبل التعاون في مجالات عدة مثل البنية التحتية، الطاقة، والموارد المائية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية.

رسالة الرئيس السيسي لبرهان

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بعث مؤخرًا برسالة خطية إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تضمنت دعوة رسمية لزيارة مصر، وهو ما تم تنفيذه اليوم من خلال هذه الزيارة المهمة.