نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الإثنين 28 أبريل 2025.. درجات حرارة مرتفعة ورياح نشطة مع شبورة مائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القاهرة الكبرى والوجه البحري تشهد طقسًا مائلًا للحرارة والسواحل الشمالية تتمتع بطقس معتدل

تشير التنبؤات الجوية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، يشهد طقسًا مائلًا للحرارة في العديد من مناطق الجمهورية، مع زيادة في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وذلك في ظل تواصل النشاط الرياح والشبورة المائية على الطرق.

الطقس في المناطق المختلفة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: يشهد الطقس في هذه المناطق مائلًا للحرارة خلال النهار، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى نحو 28 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: تتمتع السواحل الشمالية، مثل الإسكندرية ومرسى مطروح، بطقس معتدل نهارًا، حيث لا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة 25 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة في الليل إلى 16 درجة مئوية.

جنوب سيناء وجنوب الصعيد: يشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية، مع توقعات بأن يسود الجو الحار في النهار.

كما يسود الطقس المعتدل في أول الليل، والمائل للبرودة في آخره.

الرياح والنشاط الجوي:

من المتوقع أن تشهد بعض المناطق نشاطًا ملحوظًا في الرياح، مما يزيد من الشعور بالحرارة في بعض الأوقات. كما تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة المائية على الطرق:

تُظهر التنبؤات وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومدن القناة، إضافة إلى شمال الصعيد.

يتعين على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة في تلك المناطق، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى:

العظمى: 28 درجة مئوية

الصغرى: 18 درجة مئوية

الإسكندرية:

العظمى: 25 درجة مئوية

الصغرى: 16 درجة مئوية

مطروح:

العظمى: 22 درجة مئوية

الصغرى: 14 درجة مئوية

سوهاج:

العظمى: 33 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

قنا:

العظمى: 35 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

أسوان:

العظمى: 35 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

تأثير المنخفض الخماسيني على الطقس

في إطار التوقعات المستقبلية، تشير الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يشهد يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، تأثيرًا للمنخفض الخماسيني على البلاد.

سيؤدي هذا المنخفض إلى زيادة مؤقتة في درجات الحرارة، بحيث ترتفع قيمها بما يتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، مما يرفع من درجة حرارة الجو إلى مستويات أعلى من المعتاد.