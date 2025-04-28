عاجل:- السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني لبحث تعزيز التعاون الثنائي

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أحمد جودة - القاهرة - يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وتشمل المباحثات دعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية في السودان، بالإضافة إلى التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس بالنسبة للأوضاع في السودان، حيث يولي الطرفان اهتمامًا بالغًا بتعزيز العلاقات بين مصر والسودان في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد.

رسالة دعوة رسمية

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد تسلم مؤخرًا رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن دعوة رسمية لزيارة مصر.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز الروابط بين البلدين، وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية.