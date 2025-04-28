استشهاد 26 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 11:27 صباحاً - استشهد 26 فلسطينيا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال، منذ فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا بخان يونس، ومواطنين اثنين في قصف مخيم الشافعي غرب المدينة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا غرب مخيم جباليا شمال القطاع، كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا غرب مدينة بيت لاهيا.