معلمو الحصة يطلقون حملة ”بالحصة” مطالبين بالتعيين واستقرار مستقبلهم الوظيفي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 11:26 صباحاً - انشأ معلمين المدارس الحكومية حملة إلكترونية جديدة تحت شعار "بالحصة" عبر موقع "فيس بوك" مستخدمين تصميمًا مستوحى من شعار إحدى الشركات الشهيرة، بهدف تسليط الضوء على معاناتهم الممتدة ومناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لدعم مطالبهم بالتعيين بعد سنوات من العمل دون تثبيت رسمي.

وتأتي هذه الخطوة مستلهمة من قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص دعم بعض الشركات المتعثرة، مما بث الأمل في نفوس المعلمين بأن تحظى قضيتهم أيضًا بتدخل مماثل ينهي سنوات من الانتظار.

ويؤكد معلمو الحصة أن لديهم المزيد من الخبرة يؤهلهم لشغل وظائف التدريس الشاغرة، منتقدين تجاهل الحكومة لتنفيذ وعود سابقة بشأن تثبيتهم، خاصة مع تقدم أعمار الكثيرين منهم وتخطي بعضهم سن الأربعين، وهو ما يحرمهم من خوض مسابقات التعيين الجديدة التي تضع حدًا أقصى للعمر لا يتجاوز 35 عامًا.

وأشار المعلمون إلى أنهم خاضوا اختبارات رسمية سبق أن نظمتها وزارة التربية والتعليم لاختيار معلمين جدد، إلا أن نتائجها لم تُترجم حتى الآن إلى قرارات تعيين حقيقية، وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن نحو 50 ألف معلم يعملون حاليًا بنظام الحصة، يتقاضى كل منهم 50 جنيهًا فقط عن الحصة الواحدة، بحد أقصى 20 حصة أسبوعيًا.

ويخضع معلمون الحصة لمجموعة من الضوابط الإدارية الصارمة، حيث يتم تعيينهم بناءً على خطابات من الإدارات التعليمية، ولا يحق لهم المشاركة في أعمال الامتحانات أو العمل في مدرسة يوجد بها قريب من الدرجة الأولى، مع توقيعهم على إقرارات بعدم المطالبة بالتثبيت مستقبلًا.

وفي أول رد رسمي على هذه الحملة، أعلن الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم خلال جولاته التفقدية الأخيرة، أن الوزارة بصدد الإعداد لمسابقة خاصة لتعيين معلمي الحصة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، سعيًا إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز جودة التعليم.

كما أصدر الوزير تعليمات فورية للإدارات التعليمية بسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة لمعلمي الحصة، مشددًا على تقدير الوزارة لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها.