نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر من منخفض خماسيني ورياح محملة بالأتربة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الغربية، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، مصحوبًا برياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء، مما يؤدي إلى تراجع ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

منخفض خماسيني يضرب البلاد بدءًا من الأربعاء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد أن خرائط الطقس ترصد منخفضًا خماسينيًا يتمركز على الصحراء الغربية، يتحرك تدريجيًا ليؤثر على مختلف مناطق الجمهورية.



وأكدت الهيئة أن هذا المنخفض سيؤدي إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح، يصاحبه إثارة للرمال والأتربة بشكل واسع، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خصوصًا على الطرق الصحراوية والسريعة.

طقس مائل للحرارة اليوم مع نشاط رياح وشبورة مائية

يشهد طقس اليوم الإثنين 28 أبريل 2025، أجواءً مائلة للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يصبح معتدلًا خلال الساعات الأولى من الليل، مائلًا للبرودة في آخره وفترة الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نشاط للرياح وشبورة مائية على عدة مناطق

أوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد اليوم نشاطًا للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس بالبرودة ليلًا.



كما حذرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الأولى على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لدرجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الإثنين على عدد من المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 28 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة مئوية.

مرسى مطروح: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة مئوية.

سوهاج: العظمى 33 درجة مئوية، الصغرى 19 درجة مئوية.

قنا: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية.

توصيات هامة للمواطنين خلال الأيام المقبلة

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر، خصوصًا لقائدي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن نشاط الرياح المحملة بالأتربة.



ونصحت الهيئة المواطنين الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو الحساسية بتجنب الخروج في أوقات نشاط الرياح المثيرة للأتربة قدر الإمكان، وارتداء الكمامات عند التواجد خارج المنازل.

كما شددت الأرصاد على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتفادي التعرض لأي مخاطر قد تنتج عن التغيرات الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة.

توقعات باستمرار التقلبات الجوية خلال الأسبوع

تتوقع الهيئة استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، يعقبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، مما يتطلب ارتداء ملابس خفيفة نهارًا وأخرى دافئة ليلًا، خاصةً للأطفال وكبار السن.

وأكدت الهيئة أن هذه الظواهر الجوية تعد سمة مميزة لفصل الربيع في مصر، حيث تتكرر ظواهر المنخفضات الخماسينية المصحوبة برياح نشطة وعواصف رملية وأتربة معلقة في الأجواء.

متابعة مستمرة من هيئة الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها تتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية، وستقوم بإصدار تحديثات مستمرة للنشرات والتحذيرات الجوية تبعًا للتغيرات المناخية.

ودعت الهيئة المواطنين ومستخدمي الطرق السريعة إلى الالتزام بالتعليمات المرورية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، والتأكد من صلاحية السيارات، خصوصًا فرامل المركبات وإطاراتها، نظرًا لظروف الطقس المتقلبة.