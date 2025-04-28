نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، جولة ميدانية موسعة لتفقد مشروعات جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بمنطقة الدلتا الجديدة، الواقعة على محور "تحيا مصر"، لمتابعة سير العمل بمشروعات التنمية الزراعية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة المصرية.

قيادات حكومية ترافق رئيس الوزراء خلال جولته

رافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، شملت الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية والشركات المنفذة للمشروعات.

استقبال رسمي وكلمة تقدير من رئيس الوزراء

استقبل الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، حيث رحب بهم وعرض نبذة عن المشروعات القائمة.



وسجل رئيس الوزراء كلمة في سجل الزوار الخاص بالجهاز، عبر خلالها عن بالغ سعادته بزيارة هذه المشروعات الوطنية الكبرى، معربًا عن فخره بالجهود المبذولة، وتمنياته بالتوفيق والسداد لجميع العاملين بالجهاز في سبيل إنجاز المهام الوطنية الموكلة إليهم لخدمة مصر.

"مستقبل مصر".. دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي

صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، في تنفيذ مشروعات تستهدف توفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتصدير الفائض لدعم الاقتصاد القومي.



وأكد مدبولي أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب وبصفة دورية كل مراحل تنفيذ المشروعات ويصدر توجيهاته المباشرة لتوفير الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة.

تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم المشروعات الزراعية

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تضع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نصب أعينها، من خلال حزمة من الإجراءات والآليات الرامية لدعم المشروعات الزراعية الكبرى.



وأشار إلى أن أهم هذه الآليات تشمل تعزيز كفاءة منظومة الري، من خلال استخدام تقنيات حديثة لترشيد استهلاك المياه، إلى جانب إنشاء صوامع متطورة لتخزين الغلال والحبوب، لضمان جودة التخزين وتقليل الفاقد، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال استصلاح الأراضي، وتحديث أنظمة الميكنة الزراعية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

خطة الدولة للتوسع الزراعي وزيادة الإنتاج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير الدعم اللازم لمشروعات "مستقبل مصر" يأتي ضمن خطة الدولة المصرية الطموحة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية المستصلحة، وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتأمين احتياجات السوق المحلي بشكل مستدام.



وشدد على أن هذه الخطة تتكامل مع جهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي ترتكز على تعزيز الإنتاج وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية.

تكامل حكومي لضمان توافر السلع الاستراتيجية

أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الوزارات المعنية وجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الحيوية.

وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى بناء أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية، ومواصلة العمل على زيادة حجم الاحتياطيات، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي المصري، وتخفيف أي ضغوط قد تنشأ بسبب الأزمات العالمية في سلاسل الإمداد.

مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في خططها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية، من خلال تطوير البنية التحتية للمشروعات الزراعية، وتحسين قدرات التخزين والنقل والتصدير، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.