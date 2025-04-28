عاجل - رئيس الوزراء يتفقد مشروعات جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بالدلتا الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة ميدانية لمتابعة مشروعات جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بالدلتا الجديدة على محور "تحيا مصر"، وذلك برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.

مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين

رافق رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى جانب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي عدد من الوزارات والشركات المعنية بالمشروعات.

استقبال رسمي وكلمة في سجل الزوار

استقبل الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له.

وسجل رئيس مجلس الوزراء كلمة في سجل الزوار أعرب فيها عن سعادته بزيارة المشروعات الوطنية التي ينفذها الجهاز، متمنيا لجميع القائمين عليه دوام التوفيق والنجاح في دعم جهود التنمية وخدمة مصر.

دور جهاز مستقبل مصر في تحقيق الأمن الغذائي

صرح الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيارة الميدانية تأتي تقديرًا للدور المحوري الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر تنفيذ مشروعات تهدف إلى توفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، فضلًا عن تصدير الفائض لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار جهود الجهاز ويوجه بتقديم كامل الدعم له.

دعم المشروعات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم مشروعات التنمية الزراعية عبر عدة آليات، من بينها تعزيز كفاءة منظومة الري، وإنشاء صوامع حديثة لتخزين الغلال والحبوب، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، إلى جانب تطوير أنظمة الميكنة الزراعية.

وشدد على أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، وربط هذه المشروعات بالخطط القومية للتنمية الاقتصادية الشاملة.

تنسيق حكومي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تعاونًا وثيقًا بين مختلف الوزارات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لضمان توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.

وأكد أن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والجهاز مستمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن الغذائي.