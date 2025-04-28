نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الخميس 1 مايو 2025 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، أن يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

أحقية تشغيل العامل يوم الإجازة مع مضاعفة الأجر

أكد وزير العمل أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، موضحًا أن العامل يستحق في هذه الحالة أجره عن اليوم بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، تنفيذًا لما ينص عليه قانون العمل.

إصدار الكتاب الدوري لتنظيم الإجازة

أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن تنظيم منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال.

وألزمت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج، واتخاذ اللازم نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

الإجازة تنفيذًا لقانون العمل المصري

نوه التحليل إلى أن الكتاب الدوري يأتي تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على أن للعاملين بالقطاع الخاص الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يأتي القرار استنادًا إلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازات رسمية مدفوعة الأجر للعاملين.

تهنئة وزير العمل لعمال مصر

تقدّم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بدورهم المحوري في بناء الجمهورية الجديدة، وداعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من التنمية والرخاء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.