نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مشروعات جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بدعم خطط التنمية الزراعية والصناعية والخدمية الكبرى التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الشاملة.

أهمية المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني

تأتي هذه الجولة التفقدية ضمن جهود الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى على أرض الواقع، والتأكد من سير العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها مصر ضمن "رؤية مصر 2030".

جهاز مستقبل مصر ودوره في تحقيق التنمية

يعد "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" من أهم الأجهزة الحكومية التي تعمل على تنمية الأراضي الصحراوية واستصلاحها، من خلال تنفيذ مشروعات زراعية كبرى تعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والخدمي، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الاستراتيجية.