نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي يستقبل البرهان لبحث تعزيز التعاون ودعم استقرار السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية في السودان.

تعزيز التعاون ومناقشة الملفات الإقليمية

ومن المقرر أن يتناول اللقاء بين الرئيس السيسي والفريق البرهان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما يشهد اللقاء التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

دعم مصر المستمر لاستقرار السودان

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم مصر الدائم للسودان، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها، وتأكيدًا على موقف مصر الثابت تجاه وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والتنمية.