نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف مكافأة امتحانات النقل لعام 2025 في مديريات التربية والتعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات لامتحانات النقل التي تبدأ قريبًا في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنفيذ قرارها بشأن صرف مكافآت امتحانات النقل للعام الدراسي 2025.

ووفقًا للقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005، تقرر منح العاملين بالمدارس الرسمية بمراحلها المختلفة، وكذلك العاملين في المديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة، مكافأة قدرها 200 يوم (مائتا يوم) عن كافة أعمال امتحانات النقل المختلفة. ويأتي ذلك استنادًا إلى المادة الأولى من القرار التي تنص على أن المكافأة تمنح دون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة.



كما نصت المادة الرابعة من نفس القرار على أن المكافأة تُصرف لمن يستحقها بعد الانتهاء من امتحانات الدور الأول التي تُعقد في نهاية العام الدراسي. هذا وقد تم عرض الموضوع على السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للموافقة على بدء المديريات والإدارات التعليمية في اتخاذ إجراءات صرف المكافأة عقب انتهاء امتحانات النقل، على أن يتم الصرف قبل إغلاق السنة المالية لضمان تسليم المكافأة في الوقت المناسب.

وقد تمت الموافقة على هذه الإجراءات من قبل الوزير، وتم اعتماد ما تم التوصل إليه من قرارات بهذا الخصوص، لتسهيل سير العمل في كافة المديريات التعليمية والإدارات المعنية.

وفي ضوء ذلك، تم التنبيه على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المكافأة في الوقت المحدد، بما يتوافق مع نص القرار الوزاري.