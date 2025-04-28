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أحمد جودة - القاهرة - كم يوم يتبقي.. موعد عيد الأضحى 2025 في مصر.. وعدد أيام الإجازة.

موعد عيد الأضحى 2025 في مصر.. يتزايد البحث خلال الأيام الحالية من المواطنين عن موعد عيد الأضحى المبارك 2025 وأيام أيام إجازته الرسمية، كما يهتم المواطنون خلال هذه الأيام بمعرفة أخبار موسم الحج 2025.

ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر، ويستعرض موقع «دوت الخليج» خلال السطور التالية موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى 2025 في مصر

موعد عيد الأضحى المبارك، وبحسب الرؤية الفلكية، فإنه من المقرر أن يُولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5 و3 دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 الموافق(29 ذو القعدة 1446 هـ).

هلال شهر ذو الحجة

ووفقًا للحسابات الفلكية، أيضا فإنه من المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، كما يبقى الهلال في سماء باقي محافظات الجمهورية لمدد تتراوح بين 40 إلى 49 دقيقة، بينما تتراوح فترات بقائه في العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 9 و59 دقيقة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر