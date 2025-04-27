نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلى سنغافورة للمشاركة في المؤتمر الدولي لـ "مجتمعات الفرص 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تغادر الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى سنغافورة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025"، المقرر انعقاده خلال الفترة من 29 إلى 30 إبريل الجاري.

وتأتي مشاركة الوزيرة تلبية لدعوة رسمية من وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والوزير المكلف بالشؤون الإسلامية بجمهورية سنغافورة، التي تلقّتها خلال زيارته إلى القاهرة ولقائه مع وزيرة التضامن في يناير الماضي.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا العالمية المتعلقة بتفاوت الدخول، والطبقية الاجتماعية، واستقطاب الثروات بين الدول، مع تقديم رؤية شاملة للحراك الاجتماعي العالمي والعوامل المحفزة له.

ومن المنتظر أن تشارك الدكتورة مايا مرسي في جلسات حوارية تناقش دور مختلف الأطراف المجتمعية في خلق وتعزيز فرص الارتقاء الاجتماعي، إلى جانب استعراض أبرز البرامج والمبادرات التنموية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لدعم هذا التوجه.

كما تعتزم الوزيرة عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين على هامش فعاليات المؤتمر، لتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاجتماعية.