نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد المحامين العرب يدين تصريحات ترامب بشأن قناة السويس: تجسيدٌ لخطاب استعماري مرفوض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن رفضه القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس، واصفًا إياها بأنها تنطوي على مغالطات فجة وتطاول غير مقبول على السيادة المصرية.

وأكد علام في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تمثل سابقة مرفوضة تعيد إلى الأذهان منطق التفكير الاستعماري البائد، في تجاهل واضح لحقائق التاريخ وأحكام القانون الدولي وسيادة الدولة المصرية الكاملة على قناة السويس.

وشدد رئيس اتحاد المحامين العرب على أن القناة لم تكن يومًا مجرد ممر مائي، بل هي رمز خالد للسيادة الوطنية وتاريخ حافل بالتضحيات، إذ سالت دماء آلاف المصريين خلال مراحل إنشائها، قبل أن يرسخ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هذه السيادة بقرار التأميم في عام 1956، معلنًا أمام العالم أن القناة مصرية وستظل كذلك تحت إرادة شعبها الحرة.

وجدد علام التأكيد على رفض الاتحاد القاطع لما وصفه بالخطاب العبثي الذي يحاول إعادة إنتاج مفاهيم استعمارية متهالكة، مؤكدًا وقوف اتحاد المحامين العرب صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية -قيادةً وشعبًا- في الدفاع عن مقدراتها وسيادتها الوطنية.