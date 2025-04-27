نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصعيد مستمر.. المحامون ينظمون وقفات احتجاجية غدًا أمام محاكم الجمهورية رفضًا لزيادة الرسوم القضائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل نقابات المحامين تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، حيث تنظم النقابات الفرعية غدًا الإثنين، وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية بمختلف درجاتها، تحت إشراف أعضاء النقابة بكل جزئية وبالتنسيق مع النقباء الفرعيين، ومتابعة أعضاء مجلس النقابة العامة بدوائر الاستئناف.

ودعت النقابات الفرعية جموع المحامين إلى الالتزام بتنفيذ كافة قرارات النقابة العامة الصادرة عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة ونقباء الفرعيات، والتي أكدت ضرورة التعبير عن الرفض الكامل للرسوم القضائية المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لقرارات الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، لمواجهة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".