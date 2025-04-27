منتخب مصر يتقدم بهدف على جنوب أفريقيا فى افتتاح أمم أفريقيا للشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 10:38 مساءً - تقدم منتخب مصر للشباب بهدف على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة المقامة باستاد القاهرة ضمن مباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة بمصر، أحرزه محمد عبد الله بعد المرور بمهارة من مدافعي جنوب أفريقيا ويسددها قوية من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 62.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامه نبيه بالتعادل السلبي مع منتخب جنوب أفريقيا في افتتاح البطولة التي تستضيفها مصر حتى 18 مايو المقبل.

أعلن أسامه نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن تشكيل فريقه أمام منتخب جنوب أفريقيا في ضربة البداية لبطولة كأس الأمم 2025 للشباب التي تستضيفها مصر وجاء كالتالي : عبد المنعم تامر و محمد حسين و أحمد عابدين و عبدالله بوستنجي و أحمد كباكا و مؤمن شريف و مهاب عبدالله و أحمد بيومي و محمد السيد و عمر حسن و محمد زعلوك.

بدأت أحداث المباراة بهجوم من منتخب مصر و أتيحت فرصة للمنتخب الوطني في الدقيقة 7 بعد عودة الكرة من دفاع جنوب أفريقيا داخل منطقة الجزاء يقابلها محمد السيد بتسديدة تصل لحارس جنوب أفريقيا ضعيفة.

بعدها تعود السيطرة لعدة دقائق لمنتخب جنوب أفريقيا ويسدد لانجيلي فيلي لاعب جنوب أفريقيا كرة من وسط الملعب تصطدم بالقائم لمنتخب مصر ويتم منع هدف مؤكد.

يجري منتخب مصر تغييرين بسبب الإصابة بخروج عمر أسامه حسن و مؤمن شريف ونزول محمد عبدالله و سيف الدين عصام.

يحتسب حكم اللقاء 4 دقائق لينتهي الشوط بالتعادل السلبي .

‎يخوض منتخب مصر للشباب مواجهة قوية ومصيرية اليوم أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة بطموحات كبيرة لتحقيق أول ‎انتصار في ضربة البداية منذ 12 عامًا، ‎ويأمل شباب الفراعنة فى استعادة نغمة الانتصارات مع صافرة البداية، بعدما غابت عنهم منذ نسخة 2013، حين نجح المنتخب آنذاك في تحقيق الفوز في أول مباراة بالبطولة ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن المنتخب من كسر نحس البداية، حيث غاب عن نسخ 2015 و2019 و2021، بينما تعادل مع مالي في نسخة 2017، ومع موزمبيق في نسخة 2023.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، اليوم الأحد فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة، ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث، ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.