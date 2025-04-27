نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستجيب لشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمحافظة بأحياء الهرم والطالبية ومركز أوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عددًا من شكاوى المواطنين بأحياء الهرم والطالبية ومركز ومدينة أوسيم وذلك في إطار الاستجابات الفورية والتواصل الدائم مع أهالي المحافظة.

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرارها.

وتضمنت الشكوى الأولى تضرر سكان شارع محمد هاشم بالعروبة بحي الطالبية من وجود ورشة سمكرة تسبب إزعاجًا للسكان على مدار اليوم خاصة كبار السن والمرضى وغير ملتزمة بمواعيد الغلق.

وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية وشرطة المرافق بغلق الورشة وتشميعها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان عدم تجدد المخالفة.

كما تلقت محافظة الجيزة شكوى سكان أحد العقارات بشارع العمدة الجديد بالكوم الأخضر التابع لحي الطالبية من عدم وجود كشاف إنارة أسفل العقار مما يعرض الممتلكات للخطر بسبب الظلام

وعلى الفور وجه المحافظ حي الطالبية بمراجعة حالة الإنارة بالشارع والتأكد من كفاءتها ودعم الطريق بكشافات إضافية وقد تم حل أسباب الشكوى.

وفي الشكوى الثالثة والتي تضمنت شكوى سكان منطقة كفر الجبل المنصورية بحي الهرم من عدم قيام سيارة القمامة برفع المخلفات بشكل كامل مما تسبب في تراكم القمامة بالمنطقة.

ووجه المحافظ حي الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بتنظيم حملات نظافة دورية للمنطقة المشار إليها والحفاظ على حالة النظافة.

وتضمنت الشكوى الرابعة تضرر سكان شارع منصور بقرية بشتيل بمركز أوسيم من وجود طفوحات صرف صحي بالشارع مما تسبب في إعاقة حركة المارة.

ووجه المحافظ مركز ومدينة أوسيم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقد تم الدفع بمعدات الشركة والقضاء على أسباب الطفوحات وتمهيد الطريق.

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