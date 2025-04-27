موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 08:26 مساءً - يبحث الكثير من أصحاب المعاشات والمستفيدين، عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، والإجراءات التى تتخذها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لضمان سهولة عملية الصرف، خاصة بعد القرارات الأخيرة التى شملت زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لـ صرف معاشات شهر مايو 2025، لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، والتى من المقرر صرفها أول الشهر المقبل، مع تيسير جميع الإجراءات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، إذ يتم تشكيل مجموعات عمل لتذليل اى عقبات تواجه عمليات الصرف للعمل على راحة المستفيدين.

على جانب آخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.