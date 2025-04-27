”صراع على التاريخ”.. مكالمة تربط بين الماضي والحاضر (تصريحات ترامب حول قناة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 08:25 مساءً - تم تداول تسجيل صوتي عن مكالمة مدتها تبلغ 18 دقيقة بين جمال عبد الناصر الزعيم السابق، ومعمر القذافى، وكانا يتحدثان خلاله عن القضايا العربية مثل دعم القضية الفلسطينية وخطر الاحتلال الإسرائيلي على قناة السويس، واختلاف الدعم الأمريكي في المنطقة.

وقد أثار هذا التسجيل جدل كبير عبر مواقع الإنترنت فيما يخص مصدرة، لاسيما أن ارشيف المقابلات الرسمي متواجد ومحفوظ في الإسكندرية، وقام مسؤول بالمكتبة ينفي أي صلة لها بنشر التسجيل، وأوضح أن نشر مثل تلك المواد التي تتعلق بعبد الناصر يخضع لاتفاق مع عائلته منذ عهد الدكتور إسماعيل سراج.

وورد نشر هذا التسجيل الصوتي بالتزامن مع حديث ترامب الذي قام فيه الادعاء بفضل بلاده في وجود قناة بنما وقناة السويس، مما أعاد النقاش فيما يخص حركة عبور السفن الحربية.

ومن ناحيتها، تقوم مكتبة الإسكندرية بنشر الخطوات القانونية والإجرائية التي يجب القيام بها لحماية الأوراق الرسمية استنادًا للقانون رقم 121 لعام 1975 الذي يقوم رئيس الجمهورية بمنح سلطة حظر نشر عدد من الأوراق لمدة تزيد عن 50 عام، وهذا بعد توقيع اتفاقية فض الاشتباك الثانية مع اسرائيل.