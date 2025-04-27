نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وجوه منسية".. مشروع تخرج طلاب إعلام بنها لتسليط الضوء على أبطال الظل في المجتمع المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل عدد من طلاب شعبة الصحافة بقسم الإعلام كلية الآداب – جامعة بنها، دفعة 2025، العمل على إعداد مجلة "وجوه منسية"، ضمن مشروعات تخرجهم لهذا العام، تحت الإشراف العام للدكتورة هبة الله محمود، مدرس الصحافة بالكلية، ورئاسة تحرير الطالب محمود أنور.

وتركز المجلة على تسليط الضوء على الفئات البسيطة والمهمشة في المجتمع المصري، مثل عمال النظافة والعمالة اليومية والحرفيين، عبر تحقيقات ميدانية وحوارات إنسانية تبرز جهودهم وتكشف عن معاناتهم اليومية.

وتتناول المجلة، من خلال تقارير ميدانية وحوارات حصرية، قصصًا ملهمة من قلب الشارع المصري، في محاولة لرد الاعتبار لهذه الفئات، وإبراز جهودهم التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية.

ويضم فريق العمل الطلاب: أسماء محمود، محمد مرزوق، سامية محمد، أسماء عاطف، وسام سعيد، تسنيم عبد الحليم، ندا محمد، ندى أحمد، نرمين أشرف، إيمان كامل، ڤيرونيا باسم، سلمى أنور، لين عبد الله، إنجي محمد، مي محمد، جيهان محمد، وزياد عبد الحميد.

وأكد فريق التحرير أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من كافة مواد المجلة، استعدادًا لعرضها ضمن مشروعات التخرج، معبرين عن سعادتهم بخوض هذه التجربة التي تربطهم بالشارع المصري الحقيقي.