نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يُدين قتل مصلٍّ مسلم بخمسين طعنة في هجوم إرهابي على مسجد بفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدين الأزهر الشريف الحادث الإرهابي، الذي استهدف مصليًا مسلمًا داخل مسجد بلدية "لا غراند- كومب" في منطقة "لو غار" جنوب شرق فرنسا، بعد أن وجَّه له أحد الإرهابيين المناهضين للإسلام، عشرات الطعنات بالسكين، حتى فاضت روحه.

ويحذر الأزهر من تصاعد أنشطة جماعات "الإرهاب الأبيض" في أوروبا وأمريكا، وينبه إلى أن هذه الجماعات تتخفى وراء شعارات وهمية خبيثة كـ "العرق الأبيض" و"القومية البيضاء"، لتبرير ممارسة جرائمها البشعة ضد المسلمين، مؤكدًا ضرورة اعتماد إستراتيجية أمنية عالمية للتعامل مع هذا التوجه الإرهابي، ووقف تهديداته وجرائمه التي تعرِّض أرواح المسلمين للخطر والموت والهلاك.

والأزهر الشريف إذ يدين هذا العمل الإرهابي؛ فإنه يتقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الضحية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أسرته وأصدقاءه الصبر والسلوان.