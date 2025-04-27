نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس غدا الإثنين.. مفاجآت غير متوقعة في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة ببعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تتكون اليوم وغدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة».

وتابعت: «هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة».

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

طقس الاثنين



عودة سقوط الأمطار الثلاثاء

تشير خرائط الطقس إلى فرص سقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء

وتشير خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية إلى وجود منخفض خماسيني على الصحراء الغربية يؤدي إلى التالي:

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 29 17

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 17

وادي النطرون 29 16

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 16

شبين الكوم 28 15

طنطا 27 16

دمياط 23 16

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 16

العريش 24 15

رفح 23 14

رأس سدر 29 19

نخل 28 11

كاترين 26 10

الطور 28 20

طابا 28 18

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 25 16

العلمين 24 16

مطروح 22 14

السلوم 21 15

سيوة 31 15

رأس غارب 30 20

الغردقة 31 21

سفاجا 31 20

مرسى علم 32 22

شلاتين 31 22

حلايب 29 23

أبو رماد 31 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 31 16

بني سويف 31 15

المنيا 32 16

أسيوط 32 17

سوهاج 33 19

قنا 35 20

الأقصر 35 20

أسوان 35 21

الوادي الجديد 34 19

أبوسمبل 35 21

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 27

المدينة المنورة 39 25

الرياض 42 27

المنامة 38 29

أبوظبي 42 27

الدوحة 42 28

الكويت 35 26

دمشق 28 12

بيروت 22 18

عمان 25 10

القدس 23 11

غزة 22 15

بغداد 31 20

مسقط 37 30

صنعاء 29 12

الخرطوم 41 27

طرابلس 22 15

تونس 19 12

الجزائر 18 10

الرباط 26 15

نواكشوط 33 22

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 17 03

إسطنبول 16 08

إسلام آباد 41 24

نيودلهي 42 26

جاكرتا 33 24

بكين 28 10

كوالالمبور 32 23

طوكيو 23 13

أثينا 18 11

روما 23 12

باريس 24 11

مدريد 23 09

برلين 21 08

لندن 23 10

مونتريال 21 10

موسكو 10 05

نيويورك 23 13

واشنطن 24 11

أديس أبابا 28 14