نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف: تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم يسهم فى دعم العملية التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى تطوير المنظومة التعليمية والخطط المستقبلية.

وخلال اللقاء تم بحث جدول أعمال مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم (٤٥) برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والذى يتضمن بدء أعمال التطوير لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر فى إطار مشروع “روضات جيل ألفا”.

كما ناقش اللقاء البدء فى تطبيق مقررات “سيسكو Cisco” للمهارات الرقمية فى مجال الشبكات والأمن السيبراني والذى يتضمن منح الطلاب شهادات دولية لممارسة المهن فى مجالات التكنولوجيا فى المدارس الثانوية بمختلف أنواعها.

كما تمت مناقشة إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهنى للطلاب فى صيف ٢٠٢٥ لخريجى المرحلة الإعدادية والثانوية؛ تأهيلًا للالتحاق بالمدارس والجامعات وفقا لقدراتهم وميولهم، وكذلك تطوير اختبارات محلية لمحاكاة الاختبارات الدولية في (TIMMS،PISA) لتأهيل طلاب المستوى الدولى فى هذا الصدد.

وخلال اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم بما يسهم فى دعم العملية التعليمية، والتزام الوزارة بتوفير مهارات متنوعة لخريجي المرحلة الثانوية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتوفير معايير الجودة التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.

ووجه الوزير بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج المشار إليها بما يحقق أهداف المنظومة التعليمية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وما بعدها.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن عضوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم يحقق التكامل فى رؤية تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، والتنسيق بين الجهود فى مختلف المشروعات التعليمية التى تخدم أهداف الدولة المصرية وتحقق الرفاهية وتؤمّن فرص العمل للمواطن المصرى.