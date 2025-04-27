نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الفيوم تحتضن ندوة «الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وبإشراف الأستاذ الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ندوة توعوية بعنوان "الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب"، وذلك اليوم الأحد 27 أبريل بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالجامعة.

جانب من الندوة

اكاديمي: حماية الإبداعات الفكرية تسهم في تشجيع الأفراد والشركات

حاضر خلال الندوة الأستاذ الدكتور مصطفى ثابت، الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

جانب من الندوة الدكتور مصطفى ثابت

أكد د. ثابت خلال كلمته أن حماية الإبداعات الفكرية تسهم في تشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار في الابتكار، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز القدرة التنافسية العالمية.

جانب من الندوة

نشر الوعي القانوني وحماية حقوق المبدعين

شدد المحاضر على أهمية نشر الوعي القانوني لدى الشباب المبدعين بآليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية، لضمان حمايتها من الانتهاك والاستغلال غير المشروع، مشيرًا إلى ضرورة تبسيط إجراءات التسجيل، ودعم سياسات البحث والتطوير.

التحولات الرقمية وأهمية التعاون الدولي

دعا د. ثابت إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي فرضت تحديات جديدة على أنظمة الحماية التقليدية.

جانب من الندوة

الملكية الفكرية.. ركيزة اقتصاد المعرفة

الجدير بالذكر أن الملكية الفكرية أصبحت اليوم تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد المعرفة، حيث تُعد براءات الاختراع، والابتكارات التقنية، والعلامات التجارية أصولًا استراتيجية للدول والشركات على حد سواء.