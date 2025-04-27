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جولة ميدانية موسعة لنائب محافظ الجيزة بمركز كرداسة لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

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  • جولة ميدانية موسعة لنائب محافظ الجيزة بمركز كرداسة لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 1/2
  • جولة ميدانية موسعة لنائب محافظ الجيزة بمركز كرداسة لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة ميدانية موسعة لنائب محافظ الجيزة بمركز كرداسة لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز كرداسة لمتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية ناهيا، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي مؤكدًا تنفيذ وتشغيل 6000 وصلة منزلية للصرف الصحي بالقرية.

وشدد الشهابي، على ضرورة الإسراع في استكمال تسليم الشبكات مع تكثيف أعمال التوصيلات المنزلية لعدد 3000 وصلة إضافية تمهيدًا لتشغيل خدمة الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى
تفقد نائب محافظ الجيزة، عددا من المواقع لإقامة مواقف سرفيس جديدة للقضاء علي المواقف العشوائية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ لسيارات السرفيس بقرية ناهيا ومدينة كرداسة.

وتابع نائب محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لمشروع خزان مياة الشرب بقرية برك الخيام تمهيدا لتشغيله ودخوله الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة ويوجه بسرعة تنفيذ الوصلات المنزلية لمياه الشرب بالقرية.

كما التقى النائب بأهالي شارع مرضي عبد النعيم ببرك الخيام لبحث مشكلة انقطاع المياة مشددا على سرعة تنفيذ خط المياة الجديد ضمن أعمال مشروع خزان مياة الشرب الجديد.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال الجولة الميدانية اللواء عادل برغش
رئيس مركز كرداسة، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس، والمهندس محمد عبد العظيم المشرف على المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس هاني يسري 
مدير عام شبكات الصرف الصحي بكرداسة ومنشأة البكاري وكفر غطاطي، والمهندس هاني عباس مدير عام شبكات مياة الشرب بكرداسة، والمهندس عبدالرحمن الصمدي  مدير المشروع بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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