جيش الاحتلال يغرى سكان غزة ب 20 شيكل وشريحة محمول للتعاون معه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 05:30 مساءً - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وزع أوراقاً نقدية من فئة 20 شيكل معها شريحة هاتف إسرائيلية، بالإضافة إلى منشورات من أسقطها من الجو تدعو سكان قطاع غزة للتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

وبحسب الصورة التى نشرتها وسائل إعلام عبرية، فأظهرت 20 شيكل عليها شريحة هاتف محمول، مكتوب عليها اسم شخص في منطقة مخيم الشاطئ في قطاع غزة.وخلال خلال الأسابيع الماضية، فوجئ نازحين فلسطينيين برسائل نصية تدعوهم لمقابلة ضابط فى الشاباك بمحور نتساريم العسكرى يتم خلالها استمالة أهالى القطاع الذين يواجهون حربا شرسة منذ 7 أكتوبر 2023، واقناعهم على الهجرة الطواعية من القطاع مقابل تسهيلات استثنائية من سلطات الاحتلال. 20 شيكل