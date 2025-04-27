نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تستعد لمناقشة مقترح إسلام أبازيد لتنظيم ملتقى توظيف سنوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، يوم الجمعة المقبل 2 مايو 2025، لمناقشة مقترح مقدم من الصحفي إسلام أبازيد، المرشح لعضوية مجلس النقابة - تحت السن، يقضي بتنظيم "ملتقى سنوي للتوظيف" خاص بأعضاء النقابة وأبنائهم.

وأوضح "أبازيد"، أن الملتقى يهدف إلى ربط الصحفيين بفرص العمل في المؤسسات الإعلامية والقطاعات ذات الصلة، مستفيدًا من شبكة علاقات النقابة الواسعة.

كما أكد "أبازيد"، أن المقترح يشمل توفير فرص تشغيل وتدريب لأبناء الصحفيين في مختلف التخصصات.

ومن المنتظر أن يناقش الأعضاء آليات تنفيذ الملتقى التي تشمل:

- التعاون مع المؤسسات الصحفية والإعلامية

- تنظيم ورش عمل لتطوير المهارات

- إقامة جلسات تواصل مباشر مع أصحاب العمل

يأتي هذا المقترح في إطار جهود إسلام أبازيد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، لتعزيز فرص التشغيل ودعم الأسر الصحفية.