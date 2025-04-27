نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع استعدادات مواجهة أحمال الكهرباء بالصيف وخطط الربط الإقليمي مع السعودية وأوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الاستعدادات الجارية لموسم الصيف، ومراجعة خطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرصه على المتابعة المستمرة لضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال أشهر الصيف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيجاد حلول جذرية لمشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، والالتزام بوقفها خلال الصيف للتخفيف عن المواطنين، مع متابعة تطورات مشروعات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.

تعزيز الاستثمارات بقطاع الطاقة ودعم الشبكة القومية

وفي سياق متصل، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويضمن استدامة الإمدادات الكهربائية للقطاعات الصناعية والخدمية، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، من أجل تنويع مصادر الطاقة وزيادة قدرات الشبكة القومية.

تنسيق مشترك مع وزارة البترول لتأمين الإمدادات

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، ما يسهم في دعم قدرة الوزارة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.

واستعرض الوزير جهود تأمين التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى المتابعة الدقيقة لخطط الصيانة وإضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الموحدة، فضلًا عن تطوير الشبكة القومية لاستيعاب الزيادات المتوقعة في الطلب على الكهرباء خلال الصيف.

خطة عاجلة لتحسين جودة التيار الكهربائي

وأشار وزير الكهرباء إلى تنفيذ خطة عاجلة تهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان استمرارية واستقرار التيار، مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما تواصل الوزارة جهودها للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، في إطار التوجه نحو الشبكات الذكية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد المهندس محمود عصمت أهمية المتابعة الدقيقة لمعدلات التشغيل والاستهلاك، مشيرًا إلى تشكيل لجان ميدانية من الشركة القابضة للكهرباء ووزارة الكهرباء لمتابعة الأداء وتنفيذ الخطط الموضوعة ميدانيًا.

مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وأهميتها الاستراتيجية

وفيما يخص مشروعات الربط الكهربائي، شدد وزير الكهرباء على أهميتها الاستراتيجية لدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية.

وتناول الوزير بالتفصيل مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، موضحًا أن هذه المشروعات تسهم في نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، بما يدعم استقرار الشبكات الإقليمية ويلبي احتياجات الطاقة المستدامة للدول الأوروبية.

تقدم ملموس في مشروعات الربط مع إيطاليا واليونان

وأشار عصمت إلى التقدم المحرز في مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، حيث حصل المشروع على الموافقة لربطه بالشبكة الداخلية الإيطالية، مع بحث آليات تسريع التنفيذ وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات الطاقة المصرية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.

أما بالنسبة للربط مع اليونان، فقد أكد الوزير أن المشروع يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويهدف إلى ربط الشبكة المصرية بالشبكة الكهربائية الأوروبية، لتعزيز قدرة مصر كمحور إقليمي للطاقة.

مشروع الربط مع السعودية: نواة لربط عربي مستقبلي

واختتم وزير الكهرباء حديثه بتناول موقف مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، موضحًا أن هذا المشروع يعد ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، وسيسهم بشكل مباشر في استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، فضلًا عن مردوده الاقتصادي والتنموي الكبير، ومساهمته في بناء شبكة ربط كهربائي عربي مستقبلي.