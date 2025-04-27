نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الحكومة تستعرض خطط مواجهة ارتفاع الأحمال خلال الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الأخرى الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.

توجيهات رئاسية لضمان عدم تخفيف الأحمال خلال الصيف

استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع، في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف الأحمال، مع العمل على وقفها خلال الصيف للتخفيف عن المواطنين، إلى جانب متابعة مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا.

جهود حكومية لجذب الاستثمارات وتعزيز قطاع الطاقة

وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود الحكومية المكثفة لتعزيز فرص جذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، بهدف تحقيق مستهدفات القطاع، واستدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة لإضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية.

تنسيق دائم بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الإمدادات

وخلال اللقاء، أوضح المهندس محمود عصمت أن هناك اجتماعات دورية بين وزارتي الكهرباء والبترول لتنسيق الجهود بشأن توفير المنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مما يساهم في تعزيز القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف المقبلة.

خطة عاجلة لتحسين التغذية الكهربائية وجودة الخدمة

استعرض الوزير جهود تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية لاستعدادات شركات الكهرباء للانتهاء من أعمال الصيانة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الموحدة.

كما أكد أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، واستمرار واستقرار التيار، مع التركيز على الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، والمضي قدمًا نحو الشبكة الذكية.

لجان ميدانية للمتابعة الدقيقة وتنفيذ خطة العمل

أكد وزير الكهرباء أهمية استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الوزارة والشركة القابضة خلال الفترة المقبلة، لضمان تنفيذ خطة العمل والوقوف على واقع الأداء في شركات توزيع الكهرباء المختلفة.

مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا

تطرق الوزير خلال الاجتماع إلى مشروعات الربط الكهربائي، مشددًا على أهميتها في ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط.

وأشار إلى أن مشروعي الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا يعدان من أهم مشروعات التكامل الإقليمي لنقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود.

تقدم في تنفيذ مشروع الربط مع إيطاليا وموقف الربط مع اليونان

أوضح المهندس عصمت أن هناك تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مشروع الربط مع الجانب الإيطالي، حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة على الربط مع الشبكة الداخلية.

كما أشار إلى الجهود المبذولة للإسراع بمشروع الربط مع اليونان، الذي يستهدف الربط مع الشبكة الكهربائية الأوروبية، في إطار استراتيجية تعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

مشروع الربط الكهربائي مع السعودية نواة لربط عربي مستقبلي

كما استعرض الوزير موقف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، موضحًا أن هذا المشروع يمثل ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، وسيساهم في تعزيز استقرار التغذية الكهربائية وزيادة الاعتمادية بين البلدين، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية والتنموية المنتظرة من المشروع.