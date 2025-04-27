محمد صلاح يسعى لاستعادة نغمة التهديف أمام توتنهام اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 04:34 مساءً - ينتظر الدولى المصرى محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول ، خوض مواجهة حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، عندما يستضيف فريق الريدز نظيره توتنهام فى السادسة والنصف مساء الأحد على ملعب "آنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة "البريميرليج" فى نسخة 2024-2025.

أرقام محمد صلاح أمام توتنهام

ويأمل محمد صلاح إنهاء صيامه التهديفي فى ظل عدم تمكنه من التسجيل فى مباريات ليفربول الأربعة الأخيرة، حيث لم يعرف هز الشباك منذ تسجيله هدفين من ركلتي جزاء في شباك ساوثهامبتون فى مارس الماضي.ويمتلك صلاح سجلا مميزًا أمام توتنهام الذي يعد أحد ضحاياه المفضلين، حيث ساهم في 20 هدفاً خلال 23 مباراة لعبها أمام الفريق الأبيض، بعدما أحرز 15 هدفاً، ليصبح النادي اللندني ثاني أكثر الفرق استقبالا للأهداف خلال المسيرة الاحترافية لقائد منتخب الفراعنة، الذي صنع 5 أهداف في تلك اللقاءات.

التقى صلاح ضد توتنهام فى 16 مباراة بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها 11 هدفًا و4 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى مباراة في دوري أبطال أوروبا سجل فيها هدف، و4 مباريات في الدوري الأوروبي سجل خلالها هدفين، ومباراتين في كأس الرابطة سجل فيها هدف وتمريرة حاسمة.ليفربول ضد توتنهام

وحقق محمد صلاح 14 فوزا مقابل 5 تعادلات و4 هزائم في مبارياته الـ23 الماضية أمام توتنهام ، كما خاض 4 مباريات سابقة ضد الفريق الإنجليزي، منها مباراتين مع بازل السويسري ومباراتين مع فيورنتينا الإيطالي، ولم يتعرض لأي هزيمة في تلك المباريات.

وفى الموسم الحالي ، أحرز صلاح هدفين وصنع مثلهما في فوز ليفربول 6 - 3 على توتنهام في ديسمبر الماضي، بجولة الذهاب في الدوري الإنجليزي، قبل أن يسجل هدفا ويقدم تمريرة حاسمة في الفوز برباعية نظيفة في إياب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة فبراير الماضي.ترتيب ليفربول وتوتنهام فى الدوري الإنجليزي

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت إلى حسم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا على ملعب أنفيلد أمام توتنهام للاحتفال مع الجماهير، إذ يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط من 5 مباريات متبقية في البطولة دون النظر لنتائج أرسنال "الوصيف" المتبقية.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أرسنال الذي مواجهة أكثر من كتيبة الريدز، بينما يحتل توتنهام المركز الـ 16 برصيد 37 نقطة.

ويستهدف محمد صلاح ورفاقه منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد كأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، كما سيكون النجم المصري على مع لقب البريميرليج الثاني في مسيرته مع كتيبة الريدز.محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي

ويقدم محمد صلاح مع ليفربول موسما رائعا بأرقام تاريخية ترشحه للحصول على جائزة الكرة الذهبية، حيث سجل 32 هدفاً و23 تمريرة حاسمة في 47 مباراة بجميع المسابقات، 27 منها في الدوري الإنجليزي.

ويتربع محمد صلاح على عرش جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا، متفوقًا بفارق 6 أهداف على هالاند مهاجم مانشستر سيتي وألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد، كما يتربع على قمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه، ويملك الفرعون فرصة ذهبية ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ البريميرليج يفوز بالحذاء الذهبي 4 مرات، بعد الفرنسي تييري هنري نجم أرسنال السابق.