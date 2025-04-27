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اندلاع حرائق جديدة فى إسرائيل .. والاحتلال يحاول إنقاذ المتنزهين بالقرب من نهر الفرات

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اندلاع حرائق جديدة فى إسرائيل .. والاحتلال يحاول إنقاذ المتنزهين بالقرب من نهر الفرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 04:34 مساءً - اندلع حريقا في منطقة رمات جان التابعة لتل أبيب، ما أدى إلى دفع السلطات بعددا من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحرائق.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن حريقا اندلع أيضا في نهر الفرات، ما دعا السلطات لبذل جهود لإنقاذ المتنزهين في مكان الحريق؛ وفي الوقت نفسه، اندلع حريق أيضًا في سفاري في رمات جان.

الجدير بالذكر أن حرائق هائلة اندلعت أمس السبت في منطقة بيت شيمش بالقرب من القدس، وساعدت رياح الخماسين القوية في انتشار النيران، بين المستوطنات فى الأراضي المحتلة بالقدس، والتى يقطنها الإسرائيليون.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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