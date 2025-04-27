حدث جنوب قطاع غزة .. 7 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف خيمة تؤوى نازحين بخان يونس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 03:33 مساءً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بخان يونس جنوب قطاع غزة.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، منذ 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، إذ استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدّد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.