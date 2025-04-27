ضبط عنصر جنائي وبحوزته كمية من المواد المخدرة قيمتها 10 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 03:33 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب والإتجار بالمواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصر جنائى خطر ، مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا) بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الشابو – بندقية خرطوش) .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (10 مليون جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.