الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاسقاط على مؤسسات الدولة.. قديم ومُحرف بالمونتاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 03:33 مساءً - أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج والمتضمن حوارات مزعومة مع عدد من المواطنين للإسقاط على مؤسسات الدولة قديم يعود لعام 2017 وتم إجراء مونتاج عليه بإضافة عبارات وحذف آخرى للزعم بحداثته.

وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة وتزييفها والزعم بكونها حديثة لمحاولة إثارة البلبلة وهو ما يعيه الشعب المصرى.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك المزاعم.