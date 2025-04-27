محكمة القضاء الإداري تقرر مصير قناة ”الرحمة” في معركة قانونية جديدة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 03:32 مساءً - في إطار تنفيذ أحد الخطوات الجديدة قامت محكمة مفوضي الدولة بإصدار قرارها بخصوص تأجيل النظر في دعوة قناة الرحمة المقدمة من قبل المحامي هاني سامح والتي تم عقد جلستها اليوم الأحد بتاريخ 27 أبريل 2025.

حيث تم تحديد موعد يوم 11 مايو 2025 القادم من أجل استكمال النظر في القضية التي طالب فيها المحامي بإلغاء ترخيص القناة وإيقاف نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نصت الدعوى التي قام سامح برفعها على أنه يتهم القناة بترويج خطاب الكراهية والتطرف الديني عن طريق استضافة عدد من الشخصيات المثيرة للجدل مثل الداعية عثمان الخميس الكويتي، ومحمد حسين يعقوب.

وقد تم توجيه عدة اتهامات أخرى للقناة من بينها الترويج للفكر الخاص بالجهاد والعنف، وهو ما ساهم في تجنيد الشباب المصرية للقتال في سوريا.

وقد طالب المحامي بإغلاق القناة والقيام بحساب كافة المسؤولين عنها، وأكد أن استمرار بث مثل تلك القناة سيعتبر انتهاك للدستور المصري والقوانين المنظمة للإعلام.