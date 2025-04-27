مواعيد خطوط مترو الأنفاق بعد بدء التعامل بالتوقيت الصيفي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 03:32 مساءً - تغيرت الساعة يوم الخميس الماضي، وذلك بتقديم ٦٠ دقيقة في الساعة، ليتم الإعلان ببدء العمل بالتوقيت الصيفي.

تغيرت مواعيد التحرك في جميع خطوط مترو الأنفاق، وسنوضح لك مواعيد كل الخطوط الآن.

الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة)، وتنطلق أول عربة في تمام الساعة ٥:١٥ صباحًا من محطة حلوان، وآخر عربة ستنطلق من المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ بعد منتصف الليل، على أن تكون عدد الرحلات اليومية ٥١٢.

الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب) أول عربة ستنطلق في تمام الساعة ٥:١٥ صباحًا من شبرا الخيمة ومن المنيب أيضًا، أما آخر عربة من المحطتين ستنطلق في تمام الساعة ١٢:٤٠ بعد منتصف الليل، ليكون بذلك عدد الرحلات اليومية ٦٠٢.

الخط الثالث (عدلي منصور - الكيت كات) تنطلق العربة الأولى من محطة عدلي منصور في تمام الساعة الخامسة صباحًا، وآخر عربة من محطة الكيت كات في الساعة ١٢ بعد منتصف الليل، على أن يكون إجمالي عدد الرحلات اليومية في هذا الخط ٢٦٣.

أما بالنسبة لمحطات التبادل بين الخطوط، مثل محطة أنور السادات، فهي ستظل مفتوحة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أما العتبة وجمال عبد الناصر فستظل مفتوحة حتى الساعة ١٢:١٠ بعد منتصف الليل.

تستهدف الهيئة القومية للأنفاق أن توفر سُبل الراحة لجميع المواطنين، خاصة في ساعات الذروة.