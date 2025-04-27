محافظة الجيزة تطلق الحملة التنشيطية المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق الحملة التنشيطية المجانية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة"، وذلك خلال الفترة من 26 أبريل وحتى 8 مايو 2025، على مرحلتين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة إيمانًا منها بدورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة.

وأكد محافظ الجيزة أن الحملة ستُنفذ على مرحلتين حيث تأتي المرحلة الأولى خلال الفترة من 26 أبريل وحتى 30 أبريل 2025 وتشمل الإدارات الصحية الآتية (شمال الجيزة – الدقي – الهرم – غرب القناطر – أوسيم – شمال العياط – الصف – الحوامدية – أبو النمرس – الواحات).

كما تأتي المرحلة الثانية خلال الفترة من 4 مايو وحتى 8 مايو 2025، وتشمل الإدارات الصحية الآتية (جنوب الجيزة – العمرانية – العجوزة – شرق القناطر – جنوب العياط – كرداسة – أطفيح – الوراق – البدرشين – أكتوبر – زايد).

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تُنفذ من خلال جميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة على مستوى المحافظة، ويُقدم الخدمات نخبة من أطباء النساء والتوليد وأخصائيات الصحة الإنجابية ومقدمي الخدمات المدربين.

لافتا إنه يتم تحديد أماكن تمركز العيادات المتنقلة وفقًا للمؤشرات السكانية واحتياجات المناطق بالتنسيق مع الإدارات الصحية لضمان وصول الخدمات إلى المناطق العشوائية والمحرومة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أن الخدمات تتضمن (الكشف الطبي – وسائل تنظيم الأسرة – الفحص بالسونار – متابعة الحمل)، مع مشاركة فعالة من الجمعيات الأهلية النشطة في المراكز الإدارية دعمًا وتكاتفًا لإنجاح الحملة وتحقيق إنجاز مشرف لمحافظة الجيزة.