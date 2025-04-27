نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الخارجية تنعي السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية السابق، الذي وافته المنية صباح الاحد ٢٧ أبريل ٢٠٢٥.

كان السفير حازم فهمي نموذجًا مشرفًا للدبلوماسي المخلص طوال فترة عمله بوزارة الخارجية، كرس حياته في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه فى الداخل والخارج، وتمتع بمسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات في مختلف مواقع العمل الدبلوماسي.

كان للسفير د. حازم فهمي بصمة واضحة في مجالات متعددة وأبرزها الدبلوماسية التنموية والاقتصادية والشئون متعددة الأطراف، كما ترك اسهاما علميا بارزا عبر سنوات في العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية داخل مصر وخارجها.

ويتقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.