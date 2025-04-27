نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تشدد على الانضباط في اختبارات أبريل لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بضرورة الالتزام الكامل بتنظيم اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل، وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل اللجان وتوفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكدت الوزارة، في تعليماتها، أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية للامتحانات، بحيث تغطي جميع أجزاء المنهج المقررة حتى موعد الاختبار، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وشددت التعليمات على منع أي مظاهر للغش أو الإخلال بالنظام داخل اللجان، مع تفعيل لجان المتابعة اليومية لرصد سير الامتحانات، وإعداد تقارير دورية لرفعها إلى غرف العمليات بالإدارات والمديريات التعليمية.

كما نبهت الوزارة على ضرورة قيام المعلمين بالتصحيح الفوري لاختبارات أبريل، والإعلان عن النتائج أولًا بأول، بحيث تكتمل أعمال التصحيح وتسليم الدرجات مع نهاية الشهر، لاستخدامها ضمن أعمال السنة الدراسية.

وفي إطار الحرص على تحقيق الشفافية والعدالة في التصحيح، شددت التعليمات على ضرورة توزيع نماذج الإجابة بشكل واضح على المصححين، مع الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالتصحيح والرصد.

وأشارت الوزارة إلى أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس، وتوفير مناخ صحي وآمن للطلاب والمعلمين، بما يساهم في استكمال العملية التعليمية بنجاح استعدادًا لاختبارات نهاية العام.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة سير الامتحانات بشكل لحظي، من خلال التواصل المستمر مع المديريات، لرصد أي معوقات أو شكاوى والتعامل معها فورًا لضمان انتظام العملية الامتحانية بسلاسة وانضباط.