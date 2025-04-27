الأهلي يتفاوض مع محمد يوسف لتولي مهمة المدير الرياضى بالنادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 02:29 مساءً - اقترب النادى الأهلى من الإعلان عن تعيين محمد يوسف نجم الأهلى السابق مديراً رياضياً بعد قبول اعتذار محمد رمضان عن الاستمرار فى منصبه.

ويعقد مسئولو النادى الأهلى جلسة حالية مع محمد يوسف للإتفاق على توليه مهمة المدير الرياضى بالنادى.ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مارسيل كولر المدير الفني ووكيله دينو لامبرتي من أجل تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي، حيث ينص العقد على تقاضيه راتب شهري مايو ويونيو المقبلين، بقيمة 500 ألف دولار.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي إقناع كولر ووكيله بالتنازل عن قيمة الشرط الجزائي أو الحصول على شهر واحد فقط من قيمة العقد.

ووجه النادي الأهلي الشكر للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويؤكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمّن عطاءه، خاصة أنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.

ونظرًا للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري حاليًّا التفاوض مع مارسيل كولر، لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه.

وودّع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف نهائي البطولة بالتعادل 1-1 مساء الجمعة بالقاهرة فى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لمرحلة حسم بطولة الدوري الممتاز