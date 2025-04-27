وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الثابت بدعم الأشقاء فى جزر القمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 02:29 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، التزام مصر الثابت بدعم الأشقاء في جزر القمر، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع محمد مباي وزير خارجية اتحاد جزر القمر.

كما أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، معرباً عن استعداد مصر لتقديم الخبرات الفنية والتدريبية في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بدعم جهود التنمية في الدول الشقيقة بالقارة الإفريقية.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم، الصحة، وبناء القدرات، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل تفعيل آليات التعاون القائمة بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل مجالات جديدة تخدم المصالح المشتركة.

كما تناول الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، والتطورات في البحر الأحمر، فضلًا عن التنسيق في إطار الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من الملفات.

من جانبه، أعرب وزير خارجية جزر القمر عن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في دعم قضايا القارة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، والاستفادة من الخبرات المصرية في دعم برامج التنمية الوطنية في جزر القمر.

