حالة الطقس اليوم .. مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلاً مع نشاط في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 02:28 مساءً - يشهد طقس اليوم الأحد 27//4/2025 نهار حار قليلًا في الشمال وذلك يتضمن محافظات القاهرة، بينما في جنوب البلاد "سيناء والصعيد" فيكون الطقس حارًا، وذلك حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أما مع حلول الليل، فسيصبح الطقس معتدلًا في بدايته، ليصبح مائلًا للبرودة قرب الصباح في معظم أنحاء الجمهورية.

كما يتوقع ظهور شبورة في الصباح في بعض الطرق السريعة، خصيصًا المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع نشاط الرياح في بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة: