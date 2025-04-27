مبادرة صك الأضحية .. دعم الأسر الأكثر احتياجًا في القرى المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 02:28 مساءً - تواصل مؤسسة "صناع الخير للتنمية" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعاليات مبادرة "صك الأضحية" للعام الرابع على التوالي، والتي تهدف إلى توفير لحوم الأضاحي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى المصرية، وخاصة في المناطق التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتُتيح المؤسسة للمضحين فرصة شراء صكوك الأضحية بأنواع مختلفة من اللحوم، حيث يبلغ سعر صك الأضحية للقطيع البقري 9000 جنيه، وللجاموسي 8500 جنيه، بينما يبلغ سعر صك الأضحية للكبش 10000 جنيه.

كما توفر المؤسسة خدمة التقسيط لتخفيف العبء على المضحين، حيث يمكن دفع المبلغ على مدار عشرة أشهر.

ويتم توزيع اللحوم بمسؤولية المؤسسة وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي مع مديريات تضامن المحافظات التي ستُوَزع فيها للأسر الفقيرة.

وتتماشى هذه المبادرة مع جهود المؤسسة لتقديم الدعم المستمر في مجالات الصحة والتعليم وتحسين ظروف المعيشة من خلال مشروعات تنموية مبتكرة مثل توفير فرص عمل للأسر المحتاجة.