نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قرار جمهوري بالموافقة على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 637 لعام 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي.

تفاصيل القرار الجمهوري

نص قرار الرئيس السيسي على الموافقة على اتفاق القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والذي يهدف إلى دعم سياسات التنمية في مصر وتعزيز المقاومة الاقتصادية والفرص والرفاهية للشعب المصري.

جاء في نص القرار أيضًا أنه يتم التحفظ بشرط التصديق على الاتفاق.

الخطوات البرلمانية لتفعيل الاتفاق

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق، في جلسة عامة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، على قرار الرئيس السيسي رقم 637 لسنة 2024 بشأن هذا الاتفاق، ليتم بعدها البدء في إجراءات تفعيل القرض في إطار دعم سياسات التنمية الاقتصادية في البلاد.