نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكمال اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المدارس بجميع المحافظات استكمال اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي، وسط متابعة دقيقة من إدارات التعليم لضمان سير الامتحانات بسلاسة وانتظام.



ويؤدي الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية اختباراتهم في المواد المقررة وفق الجداول الزمنية التي أعلنتها المدارس، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان.



وتسعى المدارس إلى الانتهاء من جميع اختبارات شهر أبريل قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث تمثل هذه الاختبارات فرصة لتقييم مستوى الطلاب ورصد الدرجات الشهرية التي تدخل ضمن تقييم أعمال السنة.



وشهدت اللجان حالة من الهدوء والانضباط، مع التزام الطلاب بالتعليمات المعلنة، وحرص المعلمين والمراقبين على توفير الدعم اللازم للطلاب أثناء أداء الاختبارات.



وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة سير الامتحانات من خلال تقارير يومية ترفعها الإدارات التعليمية، مع التأكيد على تطبيق القواعد المنظمة للاختبارات، ومنع أية محاولات للإخلال بانضباط اللجان.

وفي سياق متصل، أكدت المديريات التعليمية أن اختبارات شهر أبريل تسير دون معوقات تذكر، مشيرة إلى توافر أوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها المحددة، وتواجد الفرق الإشرافية داخل المدارس لمتابعة الأداء أولًا بأول، بما يضمن إنهاء الاختبارات بسلاسة وفي مواعيدها المقررة.

ومع اقتراب نهاية العام الدراسي، تواصل المدارس الاستعداد لامتحانات نهاية العام، من خلال مراجعات مكثفة وجداول زمنية منظمة، وسط تأكيدات بأهمية استكمال خطة الدراسة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفترة المتبقية من العام.