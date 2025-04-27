عاجل - السيسي يثمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر ويؤكد أهمية التعاون البرلماني والاقتصادي

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والمجر، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني، لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، رئيس البرلمان المجري لازلو كوفير، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متعددة.

تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي

رحب الرئيس السيسي، في بداية اللقاء، بـ رئيس البرلمان المجري، مشيدًا بتنامي التعاون البرلماني بين البلدين.

وأكد على أهمية دور البرلمانين المصري والمجري في تعزيز الحوار والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أكد على أهمية التعاون البرلماني في دعم المصالح المشتركة، مشيدًا بدور المجر في دعم مصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الرئيس أن العلاقات بين البلدين تقوم على التفاهم المستمر والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز التعاون في مختلف المجالات.

مصر والمجر: دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية

كما أثنى الرئيس السيسي على الدور الحيوي الذي تضطلع به المجر في دعم مصر، خاصة في سياق القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين القيادتين في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

وفي سياق آخر، استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، إلى جانب توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع.

وأكد على أهمية تكثيف العمل الدولي لإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع الوضع الكارثي الذي يعاني منه الفلسطينيون في غزة.

رؤية البرلمان المجري للدور المصري في المنطقة

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان المجري لازلو كوفير عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدًا حرص المجر على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن مصر تعتبر شريكًا رئيسيًا للمجر والاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط.

كما أشار كوفير إلى الدور المحوري لمصر في معالجة القضايا الإقليمية التي تؤثر على أمن القارة الأوروبية، لافتًا إلى أهمية التهدئة في المنطقة وتجنب اتساع الصراع الإقليمي.

كما أكد على أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.