نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التموين تمد فترة صرف الزيادة التموينية حتى نهاية مايو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تساءل العديد من المواطنين عن موعد انتهاء صرف الزيادة التموينية الخاصة بشهري مارس وأبريل، حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف منحة الدعم الإضافي المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا حتى نهاية مايو 2025، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بهدف إتاحة فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم خلال شهري مارس وأبريل.

تفاصيل الدعم الإضافي

تستمر وزارة التموين في توفير أكثر من 30 سلعة متنوعة ضمن المنحة الإضافية، مع منح المستحقين حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم. يتم الصرف على النحو التالي:

البطاقات التي تشمل فردًا واحدًا: يمكنها صرف حتى 2 كيلو سكر وزجاجة زيت حر، مع دعم إضافي قدره 125 جنيهًا.

البطاقات التي تشمل أكثر من فرد: يمكنها صرف حتى 4 كيلو سكر و2 زجاجة زيت حر، مع دعم إضافي قدره 250 جنيهًا.

كما يمكن للمواطنين استكمال صرف باقي قيمة الدعم من خلال اختيار سلع حرة أخرى حسب الحاجة.

التكليفات الرئاسية

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الخاصة بدعم 10 ملايين أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا المسجلة على البطاقات التموينية، وذلك في إطار استراتيجيات الحكومة لتعزيز الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة.